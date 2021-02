Lo studio dall'India

Chi indossa gli occhiali ha una probabilità, fino a tre volte inferiore, di essere infettato dal coronavirus. Lo sostiene uno studio indiano pubblicato su medRxiv.

Nel dettaglio, gli studiosi hanno osservato che toccare il viso, il naso, la bocca e gli occhi dopo essere entrati in contatto con il virus potrebbe portare al contagio. E questa non è naturalmente una novità. Tuttavia, hanno aggiunto che chi indossa gli occhiali si sfrega di meno gli occhi e, quindi, ha meno possibilità di contrarre il coronavirus.

Gli occhi, si sa, rappresentano un portale sensibile per l’ingresso del virus: i dotti lacrimali sono in grado di trasportare il Sars-CoV-2 nella cavità nasale. I ricercatori hanno appurato che il contatto ripetuto e lo sfregamento degli occhi con le mani contaminate possono essere una «via significativa» di trasmissione.

Tuttavia, dopo avere studiato la scorsa estate 304 persone ricoverate in un ospedale dell’India settentrionale nel corso di due settimane, i ricercatori hanno osservato che le persone che indossano gli occhiali si sfregano meno gli occhi e ciò le rende due o tre volte meno propense all’infezione.

I ricercatori hanno studiato 223 maschi e 81 femmine tra il 26 agosto e l’8 settembre. Erano tutti di età compresa tra i 10 e gli 80 anni e tutti hanno riportato i sintomi del Covid. I partecipanti hanno compilato questionari sulla loro vista e sulle loro abitudini di indossare gli occhiali. Circa il 19% ha dichiarato di indossare gli occhiali per la maggior parte del tempo.

Lo studio ha affermato: «Un individuo ha l’abitudine di toccarsi il viso in media 23 volte in un’ora e i suoi occhi in media 3 volte in un’ora. Il presente studio ha mostrato che il rischio di Covid-19 è di circa due o tre volte inferiore nella popolazione che indossa gli occhiali rispetto alla popolazione che non li indossa».

I ricercatori, infine, hanno affermato che coloro che indossano gli occhiali per più di otto ore al giorno hanno meno probabilità di contrarre il virus e che l’uso a lungo termine degli occhiali può impedire il contatto e lo sfregamento ripetuto degli occhi, impedendo così il contagio da coronavirus.