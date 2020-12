La somministrazione avverrà all'Istituto Spallanzani di Roma

In Italia la prima vaccinazione avverrà domenica 27 dicembre e si è appreso che la prima persona a ricevere il vaccino anti Covid-19 sarà una donna, un’infermiera dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Intanto, sul fronte della variante inglese del coronavirus, comparsa nel Regno Unito, Ugur Sahin, il fondatore di BioNTech (che, insieme a Pfizer ha sviluppato il primo vaccino in commercio) ha affermato che la mutazione «è un po’ diversa» da quelle prese in considerazione finora «e non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante».

Ci vorranno due settimane per raccogliere i dati e saperne di più, ha aggiunto Sahin. Tuttavia, la BioNTech ha assicurato di essere in grado di fornire un nuovo vaccino per il Covid «in sei settimane» in caso di mutazione del virus.