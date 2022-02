Le parole del microbiologo

Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ospite di Un Giorno da Pecora, trasmissione di Rai Radio 1, ha affermato che “in Italia abbiamo un altissimo numero di persone protette, e quindi se dovessimo fare una previsione a medio e breve termine penso di poter dire che siamo verso la fine (della pandemia, n.d.r.), se non emergono nuove varianti più aggressive penso ne siamo fuori. A questo punto mascherine all’aperto sono inutili, mentre al chiuso hanno ancora un impatto”.

Quando potremo togliere le mascherine al chiuso? “Se continua così tra un mese e mezzo le potremo togliere”, ha aggiunto.

E la quarta dose del vaccino anti Covid-19? “In questo momento credo sarebbe necessario farla solo alle persone più fragili”, ha risposto Crisanti.

Ad Agorà, su Raitre, invece, Crisanti ha parlato del green pass che non ha bloccato la trasmissione del Covid-19 ma “ha avuto il grandissimo merito di indurre le persone a vaccinarsi, abbiamo avuto i più alti tassi di Europa. I casi calano non per il green pass, ma perché la maggior parte delle persone si sono infettate o sono vaccinate. A questo puto a mio avviso è chiaro che l’effetto del green pass è stato raggiunto”.