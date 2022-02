L'annuncio del sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa

Dopo l’annuncio del sottosegretario di Stato Pierpaolo Sileri sullo stop alle mascherine all’aperto da metà febbraio, arriva la conferma da parte del collega Andrea Costa.

Ai microfoni dell’Ansa, infatti, Costa ha detto: “L’ordinanza sulle mascherine da tenere all’aperto in zona bianca sicuramente non sarà prorogata, quindi dall’11 di febbraio (l’ordinanza scade il 10) toglieremo le mascherine all’aperto in zona bianca”.

“Subito dopo sarà l’occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero condiviso con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico, n.d.r.). Ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni perché i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene. Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini”.

Spostandoci in Spagna, da giovedì 10 febbraio, enterà in vigore la misura che elimina l’obbligo di indossare la mascherina in spazi aperti. Lo si apprende dal ministero della Sanità. La decisione era stata già preannunciata dal governo la settimana scorsa e oggi è stata convalidata dal Consiglio sanitario interterritoriale. Resterà obbligatorio indossare la mascherina in luoghi pubblici chiusi. Rimarrà anche vigente la raccomandazione di mettersela anche all’aperto in caso di assembramenti.