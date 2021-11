Le parole del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

La previsione di Walter Ricciardi sull’epidemia di Covid-19 in Italia.

Per il consulente del ministro Roberto Speranza da oggi al Natale ci sarà un peggioramento.

Attenzione anche ai focolai di influenza aviaria in alcuni allevamenti italiani.

“Sono pragmatico, da oggi al Natale ci sarà un ulteriore peggioramento. Spero che però non sia tale da pregiudicare le normali attività. Sono più preoccupato per gennaio – febbraio, però spero che queste misure ci proteggeranno e ci consentiranno di fare un Natale quasi normale”.

Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Agorà su RaiTre, rispondendo a una domanda su cosa dobbiamo aspettarci per le festività natalizie in merito alla pandemia di Covid-19.

Tuttavia, “in questo momento non mi pare che ci siano superamenti dei parametri” per le zone gialle, “la cabina di regia verificherà” ma “sostanzialmente il trend è di peggioramento e a maggior ragione dobbiamo accelerare le vaccinazioni, le terze dosi e dobbiamo continuare ad essere saggi e cauti nei nostri comportamenti”, ha aggiunto Ricciardi.

L’esperto ha anche commentato i focolai di aviaria riscontrati in alcuni allevamenti volatili nel Veronese e a Ostia: “Speriamo non ci sia il salto di specie, lo ‘spillover’. Ma dobbiamo fare come stanno facendo i colleghi veterinari cioè isolare i focolai, abbattere tutti i capi, bloccare sul nascere perché il rischio c’è sempre. Nel 2009 abbiamo avuto una pandemia di influenza aviaria, fortunatamente si è esaurita da sola e non c’è stato bisogno della vaccinazione. Ma la lotta che fanno i virus e i batteri all’uomo dura da 2000 anni, erano loro i padroni del mondo. Il vaccino è lo strumento principale“.