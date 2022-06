Il microbiologo ospite di Radio Capital

Andrea Crisanti, microbiologo, ospite di The Breakfast Club su Radio Capital, ha affermato che “il picco dei contagi di questa ondata si avrà a luglio ma un altro richiamo del vaccino sarà necessario solo per tutte le persone con più di 70 anni con più patologie. Chi si è vaccinato e poi è anche guarito dal Covid ha un livello di protezione molto alta, quindi si può ammalare ma avrà solo sintomi lievi”.

Misure restrittive – Crisanti ha detto: “In una popolazione quasi tutta vaccinata, le misure restrittive hanno un effetto paradossale e controproducente. Se la popolazione è protetta sviluppa una malattia lieve. Quarta dose e misure di protezione li devono usarli i fragili”.

Quarantena per gli asintomatici – Il microbiologo ha spiegato: “Gli asintomatici possono trasmettere il virus. Noi dobbiamo proteggere i fragili e una persona positiva non può andare dove gli pare, potrebbe incontrare e infettare un fragile. I test fai da te? Dovrebbero essere proibiti. Primo perché non tutti denunciano la positività, lo fanno solo quando la situazione peggiora e quando poi la terapia ha meno effetto. È una delle cose peggiori che stiamo adottando in questo momento. Hanno anche una bassa sensibilità”.

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 94.165 nuovi casi di Covid-19 e 60 vittime. In aumento di 219 i ricoveri ordinari (totale: 6.254) e di 11 le terapie intensive (totale: 248).