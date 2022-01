Individuata in circa 20 casi

Circa 20 casi di una nuova sottovariante che si è sviluppata dalla variante originale di Omicron sono stati individuati in Israele.

La sottovariante, nota come BA2, è stata scoperta durante il sequenziamento genetico di campioni di pazienti con il Covid-19. Contiene più mutazioni rispetto all’Omicron originale e potrebbe essere più contagiosa.

Tuttavia, il pericolo rappresentato dalla nuova sottovariante è ancora incerto e il quartier generale del ministero della Salute per il coronavirus ha chiarito che non ci sono al momento prove che BA2 si comporti diversamente da Omicron. BA2 è stata osservata per la prima volta in Cina poche settimane fa e si sospetta che abbia avuto origine in India. È stata riscontrata anche in Danimarca, Australia, Canada e Singapore. Gli scienziati hanno, comunque, affermato di essere preoccupati per questo nuovo sviluppo.

Negli ultimi 10 giorni, Israele ha raggiunto nuovi picchi di contagi di Covid-19, passando da 12mila a 48mila al giorno, con gli esperti che ritengono che il numero reale delle persone infette sia probabilmente molto più alto.

Però, com’è ormai noto, la situazione generale dei pazienti con Omicron sembra essere migliore rispetto alle ondate precedenti. Tuttavia, se la nuova sottovariante dovesse essere effettivamente più violenta di Omicron, potrebbe causare malattie più gravi e aumentare il numero dei pazienti gravi in ospedale. Monitoraggio in corso dei ricercatori israeliani e internazionali.