Cosa è successo in Trentino

In Trentino è stata iniettata una soluzione fisiologica al posto del vaccino.

è stata al posto del vaccino. La somministrazione errata ha coinvolto 12 persone.

L’Azienda Sanitaria ha rassicurato sull’assenza di rischi per la salute.

Soluzione fisiologia al posto del vaccino anti Covid-19. Il fatto è raccontato sul quotidiano IlDolomiti ed è accaduto in Trentino.

«Dopo l’arbitraria decisione dell’azienda farmaceutica Pfizer che ha imposto un taglio alle forniture di vaccini (il Trentino è il territorio più penalizzato con un ammanco del 60%) – si legge – per l’Azienda sanitaria arriva un’altra grana, questa volta però lo sbaglio è tutto trentino. L’incredibile errore è avvenuto durante la campagna per la somministrazione dei vaccini, ad alcuni sanitari infatti, invece della prima dose del vaccino, è stata somministrata una semplice soluzione fisiologica».

Si è appreso che si tratta di un’unica seduta vaccinale, che ha coinvolto 47 persone di cui, presumibilmente 12 hanno ricevuto una iniezione di soluzione fisiologica. Questo, comunque, a fronte di oltre 12mila vaccinazioni già somministrate.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), in una nota, ha fatto sapere che la percentuale di errore è inferiore all’1 per 1000 e non c’è nessun problema sanitario.

L’Azienda sanitaria ha precisato che il caso è stato subito individuato grazie al protocollo e alle checklist utilizzate che prevedono, tra l’altro, una comparazione tra dosi preparate e somministrate e flaconi residui ancora integri.

Si è provveduto immediatamente ad informare gli operatori interessati predisponendo un controllo anticorpale con test sierologico prima della somministrazione della seconda dose.

La somministrazione di soluzione fisiologica – è stato ricordato – non comporta nessun rischio per la salute dei soggetti coinvolti, trattandosi di acqua distillata e sale. Pare che l’errore sia avvenuto al momento della somministrazione: normalmente il vaccino viene diluito con della fisiologica. Ci sarebbe stato uno scambio dei flaconcini.