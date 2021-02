Lo studio del team di Oxford

Vaccino di Oxfrod – AstraZeneca efficace anche contro la variante britannica del coronavirus.

efficace anche contro la variante britannica del coronavirus. Così uno studio del team di Oxford , che ha sviluppato il farmaco.

, che ha sviluppato il farmaco. In caso di altre varianti, il processo di aggiornamento sarà «semplice».

Il vaccino di Oxford – AstraZeneca dà ai vaccinati una protezione buona contro la nuova variante del coronavirus che ora è dominante nel Regno Unito. Così si legge sulla BBC.

Nel dettaglio, gli sviluppatori del farmaco hanno individuato l’efficacia contro la variante B117, detta Kent, sulla base di tamponi di volontari. Non è ancora chiaro, però, quanto bene il vaccino funzioni contro altre varianti, più preoccupanti, come quelle del Sudafrica e del Brasile.

Il team di Oxford, però, ha affermato che potrà aggiornare facilmente il vaccino e distribuire una nuova versione in autunno, se necessario. Si trattarebbe di un processo «relativamente semplice» anche in relazione ad altre eventuali nuove varianti, come si verificano spesso nei virus e non sono inaspettate.

Gli scienziati – che stanno dietro allo sviluppo dei vaccini di Pfizer-BioNTech e di Moderna – hanno sostenuto anche che le prime ricerche suggeriscono che i loro vaccini sembrano proteggere dalle nuove varianti dominanti nel Regno Unito dove, fino a oggi, sono state vaccinate oltre 10 milioni di persone.

I ricercatori di Oxford hanno comunicato che la loro analisi ha individuato livelli simili di efficacia contro la vecchia variante (84%) e contro quella di Kent (74,6%), osservata per la prima volta nel sud-est dell’Inghilterra a settembre, causando un forte aumento dei contagi prima di Natale ma ora presente anche in altri Paesi.

I risultati di Oxford si basano su tamponi prelevati da circa 500 persone che hanno preso parte alle sperimentazioni del vaccino tra ottobre e gennaio.