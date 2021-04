Così in un comunicato stampa

Il vaccino anti Covid-19 di Pfizer e BioNTech efficace anche contro la variante sudafricana.

efficace anche contro la variante sudafricana. Il vaccino di Pfizer ha pure determinato livelli alti di protezione dal Covid-19 sei mesi dopo la seconda dose.

Pfizer e BioNTech hanno affermato oggi, giovedì 1° aprile, che nuovi studi suggeriscono che il vaccino sia efficace anche contro la variante sudafricana.

Le due aziende, come riportato su NBCnews.com, hanno anche dichiarato che 12mila persone, coinvolte in uno studio di fase 3, hanno sperimentato livelli alti di protezione dal Covid-19 sei mesi dopo la seconda dose e senza problemi gravi di sicurezza.

Ugur Sahin, CEO e co-fondatore di BioNTech, ha affermato: «Si tratta di un passo importante per confermare ulteriormente la forte efficacia e i buoni dati sulla sicurezza che abbiamo visto finora». E ancora: «Questi dati forniscono anche i primi risultati clinici secondo cui un vaccino può proteggere efficacemente dalle varianti attualmente in circolazione, un fattore critico per raggiungere l’immunità di gregge e porre fine a questa pandemia».

Nel dettaglio, il nuovo studio ha coinvolto circa 44mila persone: ad alcune è stato somministrato il vaccino, ad altre un placebo. Ci sono stati 927 casi sintomatici di Covid-19 e solo 77 avevano ricevuto il vaccino. Quindi, un grado di efficacia del 91,3%, secondo la dichiarazione rilasciata da un comunicato stampa.

Infine, non sono stati segnalati casi gravi nel gruppo dei vaccinati, per cui è stata riscontrata un’efficacia del 100% contro le forme gravi della malattia.