Le parole del dottor Mike Ryan dell'OMS

I vaccini esistenti dovrebbero proteggere chi contrae la variante Omicron dai gravi casi di Covid-19. Lo ha affermato un funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Come riportato dalla BBC, questa dichiarazione arriva quando i primi test di laboratorio sulla nuova variante scoperta per la prima volta in Sud Africa suggeriscono che Omicron può eludere parzialmente il vaccino di Pfizer. I ricercatori hanno affermato che c’è stato un “calo molto grande” nel modo in cui gli anticorpi del vaccino hanno neutralizzato il nuovo ceppo.

Il dottor Mike Ryan dell’OMS, però, all’agenzia stampa AFP ha affermato che non c’è alcun segno che Omicron possa eludere i vaccini in maniera diversa dalle altre varianti. “Abbiamo vaccini che si sono dimostrati efficaci contro tutte le varianti finora, a proposito di malattie gravi e ospedalizzazione, e non c’è motivo di aspettarsi che non sia così anche per Omicron”, ha detto l’esperto. Il dott. Ryan ha detto che i dati iniziali suggeriscono che Omicron non rende le persone più malate del Delta e di altri ceppi: “Semmai, la direzione è verso una minore severità“.