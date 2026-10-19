Riflettori accesi sulle eccellenze italiane negli Stati Uniti. Al prestigioso Washington Hilton si è rinnovato l’appuntamento con gli Italpress Awards, il premio istituito dall’agenzia di stampa Italpress fondata e diretta da Gaspare Borsellino. Giunto alla sua quarta edizione, il riconoscimento celebra le personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono il Made in Italy nel mondo.

La cerimonia, presentata dal giornalista Stefano Vaccara, si è aperta con i saluti del presidente della NIAF Robert Allegrini e del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè.

I premiati e l’opera d’arte di Gallotta

A ricevere il premio – una suggestiva raffigurazione del mondo con l’Italia in evidenza, realizzata dall’artista newyorkese di origini italiane Marco Gallotta – sono stati cinque grandi protagonisti delle istituzioni, della diplomazia, del giornalismo e dell’industria:

Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia): “Un coronamento del lavoro che stiamo portando avanti, anche se i veri premiati dovrebbero essere tutti i lombardi”.

(Presidente della Regione Lombardia): “Un coronamento del lavoro che stiamo portando avanti, anche se i veri premiati dovrebbero essere tutti i lombardi”. Giorgio Marrapodi (Ambasciatore e rappresentante permanente per l’Italia all’Onu): “Un premio che viene da un’agenzia che svolge un ruolo importante per la diffusione di informazioni corrette”.

(Ambasciatore e rappresentante permanente per l’Italia all’Onu): “Un premio che viene da un’agenzia che svolge un ruolo importante per la diffusione di informazioni corrette”. Marco Peronaci (Ambasciatore italiano a Washington): “Un messaggio positivo di una presenza italiana che cresce. Il rapporto con gli Stati Uniti rimane di fondamentale vitalità”.

(Ambasciatore italiano a Washington): “Un messaggio positivo di una presenza italiana che cresce. Il rapporto con gli Stati Uniti rimane di fondamentale vitalità”. Gianni Riotta (Giornalista): “Italpress fa un lavoro di rete che funziona molto. Oggi più che mai è fondamentale far conoscere l’Italia agli americani e viceversa”.

(Giornalista): “Italpress fa un lavoro di rete che funziona molto. Oggi più che mai è fondamentale far conoscere l’Italia agli americani e viceversa”. Tommaso Tanzilli (Presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane): “Vogliamo diventare la metropolitana d’Europa ed espandere il nostro know-how anche negli Stati Uniti”.

L’espansione globale di Italpress da New York a Washington

Nato a New York nel 2023 per i 35 anni dell’agenzia, il premio accompagna da quattro anni un percorso di forte internazionalizzazione. “Da allora l’agenzia ha registrato una crescita costante, siglando oltre 30 accordi di partnership con agenzie e tv straniere”, ha sottolineato il direttore Gaspare Borsellino.

Dopo l’ufficio all’ONU, Italpress ha inaugurato la scorsa estate un nuovo corner TV a Times Square e si prepara ad aprire nuove corrispondenze in aree strategiche per un’informazione sempre più in presa diretta.

I talk: Focus su Trump, l’Italia e la Sicilia

A margine della premiazione si sono tenuti due dibattiti di geopolitica e attualità:

“Ve la do io l’America: il rapporto tra Trump e l’Italia” : un confronto tra il direttore del quotidiano La Sicilia Antonello Piraneo e l’ambasciatore Paolo Zampolli.

: un confronto tra il direttore del quotidiano La Sicilia Antonello Piraneo e l’ambasciatore Paolo Zampolli. “Sicilia, la maledizione della Grande Bellezza”: l’intervista del vicedirettore de La Sicilia Mario Barresi al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

L’evento ha visto il supporto di importanti partner industriali e finanziari italiani, tra cui Beyond-Medov Group, Enel, Gruppo FS, GKSD, Intesa Sanpaolo, Menarini, Pirelli, Terna e Webuild.