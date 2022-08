Salvini e il programma del centrodestra, “c’è quello che interessa agli italiani”

08/08/2022

Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della visita al canile sanitario di Milano, ha affermato che “inasprire le pene per chi abbandona gli animali in particolare d’estate, sarà una delle nostre priorità”.

Il programma del centrodestra

Salvini ha assicurato che il programma elettorale del centrodestra è pronto al varo: “Quello che interessa a me e a milioni di italiani c’è: ci sono la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle di Equitalia, l’estensione della flat tax, l’innalzamento del tetto dei 65.000 ai 100mila euro per i lavoratori autonomi e nell’arco di 5 anni l’estensione anche ai lavoratori dipendenti. Sul tema sicurezza immigrazione non c’è niente da inventare ci sono i decreti sicurezza cancellati dala sinistra che potrebbero essere approvati domani mattina e che hanno dimostrato di essere assolutamente efficaci. C’è poi il tema dell’autonomia, su cui PD e M5S ci hanno fatto perdere 4 anni di tempo, che sarebbe un vantaggio riconoscendo il merito e l’efficienza da Nord a Sud e su cui chiediamo l’impegno di tutti”.

Premiership

L’ex vice premier, a proposito di premiership, ha detto: “Se gli italiani scelgono il centrodestra, e nel centrodestra danno un consenso in più alla Lega, sono pronto a prendermi l’onore e l’onere di prendere per mano questo Paese e di scegliere il meglio per questo Paese. Quindi non ci sono ministri adesso, premier adesso, sottosegretari adesso. Aspettiamo il 25 settembre”.

“Poi ovviamente per me Giorgia e Silvio sono due amici, oltre che due alleati, e quindi tutti potranno fare tutto, tutti sono all’altezza di fare tutto”, ha aggiunto.

Terzo polo

Stuzzicato dai giornalisti sul terzo polo, il leghista ha affermato: “Calenda era alleato fino a ieri mattina con Di Maio e Speranza. La gente chiede serietà, il centrodestra ha fatto una scelta di serietù e compattezza, poi auguriamo il meglio a Letta, Calenda e Speranza. C’è un centrodestra compatto e ci sono almeno tre o quattro centrosinistra, ognuno sceglierà quello che gli pare”.

E su Calenda: “con uno che dice che tutti i ragazzi dovrebbero fare solo il liceo perché uno che fa o che insegna all’istituto tecnico, alberghiero o professionale è di serie B, non riesco neanche a sedermi al tavolo, onestamente. Io sono per le libertà”.