Il bando online

E’ già online il bando di concorso per partecipare alla scuola navale militare Francesco Morosini. Mentre sono aperte le iscrizioni, sono disponibili alcuni open day virtuali per conoscere meglio la scuola navale dalla viva voce dei suoi protagonisti.

Il bando in gazzetta ufficiale

Con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sono state aperte le iscrizioni al concorso per l’accesso alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini. La possibilità di concorrere per uno dei 60 posti, 40 per il Liceo Scientifico e 20 per il Liceo Classico, resterà aperta fino al 06 maggio 2022. Potranno presentare la domanda tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 16 anni, in possesso di cittadinanza italiana in procinto di conseguire la promozione al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado alla fine del corrente anno scolastico.

Gli open day per conoscere la suola

Sabato 9 aprile, sabato 23 aprile e sabato 30 aprile 2022, la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia organizzerà gli Open Day virtuali, rivolti a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli Allievi. I visitatori si potranno collegare a distanza, interagendo con il personale dell’Istituto che guiderà i partecipanti attraverso un tour delle strutture didattiche, sportive e logistiche, illustrandone le peculiarità formative. Le modalità per il collegamento saranno pubblicate sul sito internet, nella sezione “Entra in Marina”, e sui canali social della Marina Militare.

Anche una web serie

E’ possibile scoprire le sfide e le emozioni degli allievi della Scuola Navale Francesco Morosini attraverso la nuova web serie “Oltre il cancello verde”: nella prima puntata i giovani allievi compiono il primo fatidico passo per entrare nell’istituto di formazione. La serie è disponibile su Youtube.

Cos’è la “Francesco Morosini”

La Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia è una Scuola d’istruzione di secondo grado in cui si svolgono gli ultimi tre anni dei Licei Scientifico e Classico tradizionale, secondo il piano di studi del Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo dell’Istituto è quello di istruire i giovani, suscitare in essi l’interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività ad esso connesse, e fornire una preparazione pre-universitaria di eccellenza che consenta loro sbocchi professionali di prestigio in qualsiasi ambito civile o militare.

Non solo didattica

Sono sempre più numerosi gli studenti che ogni anno decidono di avvicinarsi a questo avvincente percorso formativo ed educativo, cimentandosi nel selettivo iter concorsuale su scala nazionale. Un’avventura che inizia con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma che di fatto accompagna i ragazzi nel futuro e spalanca loro orizzonti lontani. Il percorso educativo e didattico del Morosini di Venezia richiede un’applicazione costante e determinata in tutte le attività che scandiscono il ritmo quotidiano della vita dell’Allievo, in cui correttezza, ordine e senso del dovere devono essere posti al servizio della collettività. Dopo l’attività didattica mattinale, i frequentatori si confrontano nelle discipline marinaresche, quali vela, canottaggio, nuoto e voga veneta, e sportive in genere (atletica leggera, basket, pallavolo, calcio e palestra), partecipando ai Campionati Studenteschi ed a vari tornei/regate extra – scolastici.

I corsi

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede la realizzazione di un corso lavoratori a basso rischio, un corso prevenzione incendi e gestione del panico, un corso di primo soccorso, un modulo di volontariato, un modulo di orientamento universitario, il conseguimento della Patente Nautica, della Patente Europea del Computer e della certificazione della lingua inglese nei vari livelli, grazie ai sistemi multimediali, rispondenti alle rinnovate esigenze didattiche attuali, di cui è dotato l’Istituto. Completano questo nutrito bagaglio di esperienze le attività formative ed addestrative invernali ed estive tra le quali: la settimana di ambientamento montano, la visita a Comandi ed Enti delle varie Forze Armate nonché le Campagne d’Istruzione estive sulle Navi Scuola della Marina Militare, il modulo di addestramento terrestre presso la Brigata Marina San Marco di Brindisi ed il Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes. Tali attività rappresentano un momento di crescita personale ed un’occasione di conoscenza e contatto con diverse realtà militari per una scelta più consapevole al termine del percorso scolastico triennale.