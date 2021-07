Il parere del virologo dell'università di Milano

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, a LaPresse ha affermato che i festeggiamenti in piazza per le vittorie dell’Italia ad Euro 2020, soprattutto perché i coinvolti sono giovani e tendenzialmente meno vaccinati «rappresenterà un problema perché non si riuscirà a gestire» la trasmissione del coronavirus.

«Purtroppo sarà un elemento di cui potremo vedere gli effetti negativi, questo è sicuro», ha aggiunto.

Capitolo variante delta. Pregliaaco ha detto che «i dati inglesi ma anche israeliani al momento ci dimostrano che, seppur con un’efficacia dei vaccini un po’ ridotta, ci si potrà convivere. Al di là di quello che ha detto Boris Johnson, in modo secondo me un po’ esagerato, riusciremo a gestire la variante Delta in termini di dimensione della quota di casi gravi».

Tuttavia, «è vero che queste partite stanno rappresentando qualcosa di fortemente simbolico, ma ci sarà una velocizzazione della presenza e della prevalenza della variante delta anche in Italia e in Europa».

Pregliasco ha anche precisato che «gli assembramenti in piazza sono comunque un rischio oggettivo e voluttuario rispetto ad altre problematiche perché i contatti che dobbiamo preservare sono quelli del lavoro e delle attività che determinano dei rischi ma hanno delle finalità».

In Italia, oggi, si sono segnalati 1.394 nuovi casi di coronavirus e 13 vittime.