Continuano le proteste

Il gasolio in autostrada sfiora i 2,3 euro al litro. Secondo i dati diffusi dal Mimit, sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi, il prezzo medio self service sulla rete autostradale è di 2,296 euro al litro, in aumento rispetto ai 2,278 del giorno precedente. In Sicilia intanto il fermo degli autotrasportatori contro il caro carburante è al secondo giorno e andrà avanti fino al 27 ottobre, a meno che il ministro Matteo Salvini non firmi il protocollo d’impegni chiesto dalla categoria.

I prezzi del Mimit

Sempre in autostrada, la benzina self è a 2,050 euro al litro (2,248 il giorno prima, secondo il dato diffuso). Sulla rete stradale ordinaria i prezzi medi self sono di 2,030 euro per la benzina e 2,257 euro per il gasolio.

Il blocco dei tir pesa anche sulle consegne di carburante ai depositi e alle stazioni di servizio: le aziende del trasporto pubblico su gomma temono di restare senza gasolio già da lunedì, con il rischio di corse ridotte ai servizi minimi per studenti e pendolari.

Bella: «Se Salvini vuole che revochiamo il fermo, deve firmare»

Gli autotrasportatori siciliani non si accontentano dell’anticipo, non ancora formalizzato, di un tavolo al Mit il 20 ottobre. «Se il ministro Salvini accetta di firmare il protocollo d’impegni, revochiamo il fermo. Diversamente, rimane fino al 27 ottobre. Senza la firma di quegli impegni, andremo avanti», afferma Salvatore Bella, leader del Comitato autotrasporto siciliano, che ha proclamato la protesta. «Se Salvini vuole che revochiamo il fermo, deve firmare quegli impegni; altrimenti non ci muoviamo».

Cosa chiedono gli autotrasportatori

Le richieste comprendono fondi per abbassare il costo dei biglietti delle navi e misure che facciano risparmiare almeno 30-40 centesimi al litro sul gasolio.

Al secondo giorno di fermo l’adesione, secondo il comitato, resta «totale». Nelle campagne la frutta raccolta è ferma nei magazzini degli agricoltori. «Stiamo valutando», ha annunciato Bella, «se far partire, scortandoli, 300 bilici per fargli avere spazio». I bilici sono i tir adibiti al trasporto della frutta.