Un carabiniere del Nucleo Radiomobile di Catania, libero dal servizio, è intervenuto a Scordia per prestare soccorso a un uomo di 41 anni colto da un malore all’interno della propria abitazione.

L’episodio si è verificato nei pressi di piazza San Sebastiano. Il militare ha sentito le urla di una donna provenienti da una casa vicina e si è avvicinato per verificare la situazione. Ha trovato la madre del 41enne, la quale chiedeva aiuto per il figlio che aveva perso conoscenza.

Constatata l’ostruzione delle vie aeree, il carabiniere è intervenuto per liberarle e ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendo il primo soccorso fino all’arrivo del personale sanitario, allertato nel frattempo.

I medici del 118 hanno poi preso in cura il 41enne, trasportandolo all’ospedale di Caltagirone per gli accertamenti e le terapie necessarie. L’uomo non risulta in pericolo di vita.