Indagini in corso

Il mondo del cinema è stato scosso dalla tragica notizia della morte di Gene Hackman, l’iconico attore vincitore dell’Oscar, e sua moglie Betsy Arakawa, trovati senza vita nella loro villa a Santa Fe, nel New Mexico. A confermare il ritrovamento sono stati i poliziotti locali, che hanno ricevuto una segnalazione da un vicino preoccupato. Quando gli agenti sono intervenuti mercoledì, hanno trovato i corpi della coppia e di uno dei loro tre cani. Gli altri due pastori tedeschi di Hackman sono sopravvissuti.

Un’indagine in corso: nessuna pista esclusa

Lo sceriffo Adan Mendoza, durante una conferenza, ha precisato che le autorità non escludono alcuna ipotesi riguardo alla causa della morte, tra cui omicidio, suicidio, morte accidentale o cause naturali. L’indagine è ancora in corso e la polizia ha ottenuto un mandato di perquisizione per esaminare più a fondo la scena del crimine. I corpi sono stati trovati in camere separate della villa e, secondo Mendoza, erano lì da almeno un giorno. Non sono stati trovati segni visibili di trauma, ma l’ipotesi di un avvelenamento da monossido di carbonio sembra prendere piede.

Il sospetto di avvelenamento da monossido di carbonio

Il patologo forense Michael M. Baden, intervistato da Fox, ha avanzato l’ipotesi che la causa della morte possa essere stata un avvelenamento da monossido di carbonio. “Non hanno sentito alcun dolore. È silenzioso il monossido di carbonio, è indolore, e si sono semplicemente addormentati”, ha dichiarato Baden. L’esperto ha ipotizzato che il motore di un’auto potrebbe non essere stato spento e che i gas di scarico possano essere penetrati nell’abitazione, causando l’intossicazione. Un’altra possibilità avanzata è che una caldaia difettosa possa aver prodotto gas pericolosi, diffondendoli nell’aria.

La famiglia di Hackman sospetta l’incidente

La famiglia di Gene Hackman, attraverso le parole della figlia Elizabeth, ha confermato di sospettare un avvelenamento da monossido di carbonio come causa della morte. Elizabeth ha dichiarato che, al momento, non sono stati trovati elementi che indichino un atto criminale, e che la polizia non ha escluso alcuna ipotesi.

La vita privata di Gene Hackman e l’ultimo incontro pubblico

Gene Hackman, che si era ritirato dal cinema da anni, era noto per la sua vita privata riservata. L’ultima apparizione pubblica risale a marzo, quando fu fotografato insieme alla moglie in un ristorante di pesce di Santa Fe. In quell’occasione, Hackman, che ha 93 anni, fu visto appoggiato al braccio della moglie per mantenersi in equilibrio.

Il ruolo di Hackman nella storia del cinema

Gene Hackman è stata una figura leggendaria nel panorama cinematografico, noto per i suoi ruoli in film come The French Connection, Un uomo da marciapiede e Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo. La sua carriera, costellata di premi e riconoscimenti, lo ha consacrato come uno dei più grandi attori della sua generazione. La sua morte, in circostanze così misteriose, lascia un vuoto nel mondo del cinema, che perde uno dei suoi protagonisti più amati e rispettati.