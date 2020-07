L'allarme del Robert Koch Institute

In Germania nuovo incremento di casi positivi al coronavirus. Ce ne sono stati nelle ultime 24 ore ben 633, il doppio rispetto a ieri. Il motivo? Secondo Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institute, è colpa della negligenza: «I nuovi sviluppi in Germania mi preoccupano molto. L’aumento è legato al fatto che siamo diventati negligenti». Tuttavia, non si sa ancora se questa sia la tanto temuta seconda ondata.

In relazione a ciò, il numero uno del Robert Koch Institute ha raccomandato l’uso delle mascherine anche all’aperto, nel caso fosse impossibile garantire la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dalle altre persone per prevenire il contagio da Covid-19. Inoltre, mai dimenticarsi di lavarsi spesso le mani.

Il governo tedesco, infine, ha sconsigliato di non recarsi, se non per motivi strettamente essenziali, in tre regioni della Spagna: «I viaggi turistici non essenziali nelle comunità autonome di Aragona, Catalogna e Navarra sono attualmente sconsigliati a causa dei rinnovati elevati livelli di infezione e delle misure di lockdown», ha reso noto il ministero degli Esteri tedesco.