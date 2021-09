Sospesa la somministrazione di un lotto del vaccino

In Giappone è stata sospesa la somministrazione di un lotto del vaccino di Moderna .

è stata sospesa la somministrazione di un lotto del . Un farmacista ha trovato particelle nere in una fiala.

in una fiala. Quel lotto è stato già somministrato a 3.790 persone.

Il Giappone ha sospeso la somministrazione di un lotto del vaccino anti Covid-19 di Moderna dopo che è stata trovata una sostanza estranea in una fiala. Lo scrive la BBC.

Nel dettaglio, un farmacista, nella prefettura di Kanagawa, ha notato diverse particelle nere in una fiala del vaccino. Circa 3.790 persone hanno già ricevuto le dosi da quel lotto. Il resto è stato sospeso.

Questa notizia arriva meno di una settimana dopo che il Giappone ha sospeso l’uso di circa 1,63 milioni di dosi di Moderna a causa di una contaminazione. Il farmacista, tra l’altro, ha trovato le particelle nere mentre stava controllando la presenza di sostanze estranee prima dell’uso del vaccino.

I media locali hanno riportato che, al momento, non ci sono prove di rischi per la salute causati dal vaccino potenzialmente contaminato. Takeda Pharmaceutical, che vende e distribuisce il vaccino in Giappone, aveva già sospeso tre lotti del vaccino dopo che «materiali estranei» sono stati trovati in alcune dosi di un lotto di circa 560mila fiale.

L’azienda farmaceutica spagnola Rovi, che imbottiglia il vaccino, ha dichiarato che una linea di produzione in Spagna potrebbe essere la causa del problema e ha aggiunto che è in corso un’indaginne.

Ieri, martedì 31 settembre, il ministro della salute giapponese ha affermato che i corpi estranei trovati nelle dose nella prefettura meridionale di Okinawa sono stati causati dagli aghi inseriti in modo errato nelle fiale.

Intanto, il Giappone sta affrontando un picco di casi di Covid-19 mentre ospita i Giochi Paralimpici. Il lancio della campagna della vaccinazione è stato lento, con poco più del 40% dei giapponesi completamente vaccinati e circa il 50% che ha ricevuto una dose.