Le parole del cancelliere tedesco

La Germania ha promesso oggi, mercoledì 23 marzo, un sostegno continuo all’Ucraina nella loro guerra con la Russia ma ha escluso il coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto.

Rivolgendosi ai legislatori durante un dibattito sul bilancio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avvertito che le proposte di una missione di mantenimento della pace della NATO o una no-fly zone in Ucraina potrebbero innescare un conflitto più ampio: “La NATO non entrerà a far parte della guerra. Su questo siamo d’accordo con i nostri alleati europei e gli Stati Uniti. Questa è una questione di ragione e tutto il resto sarebbe irresponsabile”, ha sottolineato il politico tedesco.

Il cancelliere ha, poi, affermato che le sanzioni occidentali contro la Russia hanno cominciato a mostrare il loro impatto e che presto gli alleatri potrebbero adottare misure ancora più severe se il presidente russo Vladimir Putin non dovesse cessare le ostilità.

“Putin ha bisogno di capire la verità sulla guerra in Ucraina – ha detto Scholz – La verità è che la guerra distrugge l’Ucraina. Ma con questa guerra Putin sta distruggendo anche il futuro della Russia”. Scholz, infine, ha rinnovato la sua richiesta al leader russo di cessare immediatamente tutte le operazioni di combattimento in Ucraina e di ritirare le truppe russe dal Paese.