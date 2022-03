Operazioni della Guardia di Finanza

Continua l’azione della Guardia di Finanza contro i beni degli oligarchi russi in Italia. Dopo che ieri, nel porto di Imperia, è stato ‘congelato’ lo yacht Lady M di Alexei Mordashov, presidente di Severstal, oggi è la volta di altri soggetti vicini a Vladimir Putin.

Le Fiamme Gialle, infatti, ha ‘congelato’ nel porto di Sanremo, sempre in Liguria, il maxi yacht Lena, imbarcazione di 52 metri con valore stimato in 50 milioni di dollari, di proprietà del magnate russo dell’energia e delle infrastrutture Gennady Timchenko, amico del presidente russo ancora prima della sua ascesa al cremlino, proprietario di Volga Group e socio di Novatek. Il provvedimento è del Comitato di sicurezza finanziaria nei confronti di beni di magnati russi in Italia. L’atto è stato notificato al capitano. Sullo yacht sono ammesse manutenzioni e pulizia.

La Guardia di Finanza ha anche ‘congelato’ in Costa Smeralda una villa di lusso di proprietà del magnate russo-uzbeko del gas Alisher Usmanov. L’immobile, situato in località golfo del Pevero, ha un valore di 17 milioni di euro. Oltre alla villa, Usmanov ha perso anche il mega yacht di 156 metri Dilbar, considerato il sesto più lungo del mondo, che è stato posto sotto sequestro in un cantiere ad Amburgo.

E non finisce qui: le Fiamme gialle hanno ‘congelato’, in provincia di Como immobili di lusso del magnate Vladimir Roudolfovitch Soloviev. Il valore è di circa 8 milioni di euro.