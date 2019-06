Le previsioni in Sicilia

L’estate sta facendo il suo ingresso nella nostra Isola in maniera sembra definitiva da inizio settimana. Una tendenza che sembra proseguire sempre in modo più netto domani e per tutto il weekend.

Per domani è previsto un ulteriore aumento della pressione atmosferica con cieli sereni o velati. Temperature in ulteriore aumento, un po’ di afa sulle coste tirreniche. Ventilazione debole variabile. Mari calmi o quasi calmi.