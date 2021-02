Le parole dell'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano

Massimo Galli, infettivologo, intervenuto a The Breakfast Club, su Radio Capital, a proposito del prossimo ministro della Salute ha affermato: «Ilaria Capua? Non la vedo adatta a quel ruolo. Non ha nessuna esperienza di sanità pubblica. Se si cerca il nome di un tecnico serve qualcuno di competente in quell’ambito».

Galli, a proposito del vaccino di AstraZeneca – Oxford, ha detto: «È un vaccino con dei problemi, più per come è stato sperimentato che per le potenzialità del vaccino stesso. Le due dosi non danno risultati da urlo se paragonati a Pfizer e Moderna e non c’è stata una sperimentazione ampia sui soggetti di una certa età».

«Andare a dare ai più anziani un vaccino che non ha dato risultati eccellenti nella sperimentazione – ha aggiunto Galli – non mi sembra una grande idea. Se mi farei il vaccino AstraZeneca? Non avendo alternative al momento lo farei».

«Fortunatamente però ne ho fatto un altro. Sputnik con dati oltre le aspettative. Sono rimasto colpito dal risultato. Un risultato anche più pulito degli altri perché hanno escluso dalle sperimentazioni chi aveva già avuto la malattia. È evidente che i risultati di Sputnik sono superiori a quelli ottenuti da Astrazeneca», ha concluso Galli, a proposito la notizia dell’efficacia del vaccino russo Sputnik V al 91,6%.