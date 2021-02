I risultati promettenti di uno studio

In Israele è stato sperimentato un farmaco con un’alta efficacia contro il Covid-19.

è stato sperimentato un farmaco con un’alta efficacia contro il Covid-19. Il suo nome è EXO-CD24 , nato come farmaco antitumorale.

, nato come farmaco antitumorale. Ulteriori studi sono in corso.

Mentre la campagna di vaccinazione è in corso in tutto il mondo, c’è una nuova speranza sul fronte della lotta al Covid-19: un farmaco che sarebbe molto efficace nel sradicare il coronavirus.

Sviluppato dai scienziati medici israeliani, i risultati preliminari di uno degli studi condotti negli ospedali di Tel Aviv hanno, infatti, evidenziato prove per cui il farmaco, originariamente creato per curare il cancro, è stato in grado di aiutare 29 pazienti con il Covid e 30 a riprendersi velocemente.

Secondo i ricercatori, mentre i pazienti con i sintomi medi del Covid-19 si riprendono in 3 – 4 settimane, il farmaco antitumorale EXO-CD24 ha aiutato i pazienti del gruppo campione a recuperare completamente dal coronavirus in soli 4 giorni. Soltanto uno dei pazienti ha impiegato più tempo per riprendersi.

Il farmaco sperimentale è stato utilizzato meno di un anno fa dopo il quale è stato inserito nella ricerca e nei test. Uno dei principali scienziati coinvolti nella ricerca, il professor Arber, ha anche affermato che la scoperta di un farmaco così nuovo potrebbe ridurre il peso per la comunità medica con o senza che la pandemia svanisca: «Anche se i vaccini fanno il loro lavoro e anche se non ci sono nuove mutazioni, in un modo o nell’altro, il coronavirus rimarrà con noi. Ecco perché abbiamo sviluppato questo farmaco speciale: EXO-CD24».

Come funziona il farmaco contro il Covid-19?

Il farmaco EXO-CD24, secondo i ricercatori, ha un’efficacia enorme del 96%, come dimostrato dagli studi iniziali. Il nuovo farmaco, studiato dai medici dell’ospedale Ichilov di Tel Aviv, è stato inizialmente sviluppato come strategia di trattamento per il cancro ma testato poi sperimentalmente sui pazienti con il Covid-19, ricoverati con complicanze da coronavirus moderate o gravi.

Fino ad ora, nessuna cura simile al coronavirus è stata identificata a livello globale. Mentre la maggior parte dei vaccini anti Covid-19 sono realizzati sperimentalmente, i farmaci per il trattamento in uso in questo momento, come Tocilizab, Favipiravir, Remdesivir sono stati tutti riutilizzati e hanno il rischio di effetti collaterali.

Il farmaco sperimentale, che è stato riproposto per il trattamento, ha dato una nuova speranza alla comunità medica di tutto il mondo. Ciò che rende questo medicinale interessante è anche il suo costo economico e il suo facile utilizzo. Secondo gli scienziati israeliani attualmente coinvolti nello studio del medicinale, il farmaco EXO-CD24 deve essere somministrato per 5 giorni consecutivi.

Gli scienziati hanno anche affermato che la nuova cura per il coronavirus potrebbe essere potenzialmente utile per sradicare la tempesta di citochine, che è una delle complicazioni comunemente associate al Covid-19 grave e, in molti casi, anche alla mortalità.

Secondo gli studi, il farmaco fa uso di esosomi che fungono da vettore per trasportare una proteina cruciale, CD24, che aiuta a regolare il funzionamento immunitario dei polmoni. Una risposta immunitaria più elevata aiuterebbe a eludere il virus e ad accelerare i tempi di recupero.

I risultati degli studi clinici non solo sono stati salutati come una grande svolta medica ma gli scienziati hanno anche richiesto sovvenzioni per espandere le sperimentazioni.

Gli scienziati israeliani, quindi, contano su sperimentazioni umane ulteriori e ricerche approfondite per studiare quanto questo farmaco possa funzionare sui pazienti Covid-19 ospedalizzati.