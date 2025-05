Le previsioni de IlMeteo.it

L’Italia affronta una settimana dominata dal maltempo, con piogge e temporali che colpiscono gran parte del territorio nazionale.

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, prevede una fase atmosferica dinamica, caratterizzata dall’assenza di un’alta pressione stabile.

Oggi, lunedì 12 maggio, i fenomeni piovosi interessano le pianure del Nord, in particolare il Triveneto, e le aree interne del Centrosud. Qualche temporale potrebbe svilupparsi sull’arco alpino in serata, mentre altre regioni godono di spazi soleggiati e temperature miti. Questo quadro instabile riflette un’Europa sotto l’influenza di sistemi perturbati, con venti umidi che alimentano le precipitazioni.

Martedì: temporali al Nordovest e in montagna

Martedì 13 maggio, il maltempo persiste con temporali che colpiscono il Nordovest e le zone montuose del Nord. Al Centro, nubi sparse lasciano spazio a rovesci sui settori montuosi e nelle aree limitrofe. Al Sud, i temporali si alternano a schiarite, soprattutto nelle regioni peninsulari. “I fenomeni saranno più intensi nelle ore pomeridiane, con possibili grandinate locali”, spiega Lorenzo Tedici. La circolazione depressionaria continua a mantenere l’Italia in un contesto di instabilità, con venti freschi che contrastano con le temperature ancora gradevoli.

Mercoledì: una tregua apparente

Mercoledì 14 maggio porta una temporanea attenuazione del maltempo. Il Nord gode di condizioni più soleggiate, mentre al Centro si registrano isolati rovesci pomeridiani sui rilievi. Al Sud, il tempo appare generalmente stabile, con ampi spazi di sereno. Tuttavia, questa pausa rappresenta un “fuoco di paglia”, avverte Tedici. Gli ultimi aggiornamenti meteo indicano un peggioramento imminente, con il possibile sviluppo di un ciclone mediterraneo a partire dal 15 maggio, un fenomeno noto come Tropical Like Cyclone (TLC), che potrebbe portare conseguenze significative.

Rischio ciclone mediterraneo dal 15 maggio

A partire da giovedì 15 maggio, un ciclone mediterraneo minaccia il Sud e le Isole Maggiori, con forti venti e precipitazioni intense. Questo sistema, caratterizzato da una struttura simile a quella dei cicloni tropicali, potrebbe causare disagi significativi, con raffiche di vento e piogge abbondanti. “Il ciclone mediterraneo si forma a causa di un contrasto termico tra le acque calde del Mediterraneo e l’aria più fredda in arrivo”, precisa Tedici. Le regioni più colpite includono Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia, dove il rischio di nubifragi rimane elevato. Gli esperti monitorano l’evoluzione del fenomeno, che potrebbe intensificarsi nelle giornate successive.

Un vortice dal Baltico colpisce il Nord

Contemporaneamente, un altro sistema perturbato proveniente dal Mar Baltico porta una nuova ondata di temporali al Nord tra giovedì e venerdì. Questo vortice attraversa le regioni settentrionali, alimentando piogge e grandinate locali, soprattutto in Piemonte, Lombardia e Veneto. La combinazione di questi due sistemi – il ciclone mediterraneo al Sud e il vortice baltico al Nord – rende il quadro meteorologico particolarmente complesso. Le autorità invitano alla prudenza, specialmente nelle aree a rischio idrogeologico.

Impatto e contesto climatico

Il maltempo di questa settimana si inserisce in un contesto climatico sempre più variabile, con l’Italia che sperimenta fenomeni estremi con maggiore frequenza. I cicloni mediterranei, pur rari, rappresentano una minaccia crescente a causa del riscaldamento delle acque del Mediterraneo. Gli esperti sottolineano l’importanza di monitorare questi eventi per ridurre i rischi per la popolazione e le infrastrutture. Nel frattempo, le temperature rimangono relativamente miti, con valori che oscillano tra i 15 e i 20 gradi al Nord e tra i 18 e i 23 gradi al Sud, ma l’umidità elevata accentua la percezione di disagio.

Previsioni giorno per giorno

Lunedì 12 maggio: Temporali con grandine al Nord, rovesci e schiarite al Centro e al Sud.

Martedì 13 maggio: Temporali al Nordovest e in montagna, nubi sparse con rovesci al Centro, temporali e schiarite al Sud.

Mercoledì 14 maggio: Più sole al Nord, isolati rovesci sui monti al Centro, generalmente soleggiato al Sud.

Tendenza: Maltempo al Sud con rischio ciclone mediterraneo, passaggio temporalesco al Nord tra giovedì e venerdì.