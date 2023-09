Il riconoscimento di 50 Top Pizza World

A Londra, città famosa anche per la sua diversità culinaria, c’è un giovane pizzaiolo che sta rubando la scena gastronomica. Michele Pascarella, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, ha vinto il titolo di Pizza Maker of the Year 2023 da 50 Top Pizza World, una delle guide più autorevoli nel mondo della pizza. Ma la vera sorpresa sta nel fatto che Michele ha raggiunto l’apice della sua carriera non nella città natale della pizza, Napoli, ma a Londra, dove ha aperto il suo acclamato ristorante Napoli on the Road.

La storia di Michele Pascarella

Michele Pascarella, come riportato su Fanpage, ha 31 anni e la sua passione per la pizza lo ha spinto a intraprendere un percorso straordinario nella cucina italiana. A soli 21 anni, ha lasciato la sua città natale per cercare fortuna in Inghilterra. Nel corso di un decennio, ha affinato le sue abilità culinarie, lavorando duramente e sperimentando con ingredienti di alta qualità per creare le pizze più deliziose. Nel 2013, ha aperto “Napoli on the Road” nel quartiere di Chiswick, nell’area sud-ovest di Londra, portando l’autentica pizza napoletana nella capitale britannica.

L’influenza napoletana

Michele Pascarella è riuscito a catturare l’autenticità della pizza napoletana nel suo ristorante londinese, rendendo omaggio alla tradizione culinaria di Napoli. La sua pizza è caratterizzata da una base sottile e croccante, ingredienti freschi di alta qualità, e una perfetta cottura nel forno a legna. Questa dedizione all’eccellenza gli ha guadagnato non solo il riconoscimento da parte di 50 Top Pizza World ma anche l’ammirazione di critici gastronomici e amanti della pizza in tutto il Regno Unito.

Riconoscimenti Internazionali

La vittoria di Michele Pascarella come “Pizza Maker of the Year 2023” non è passata inosservata. Media di tutto il mondo hanno dedicato spazio a questo talento straordinario. Il Times, in un articolo dedicato al pizzaiolo, ha dichiarato: “Napoli potrà essere anche la casa della pizza, ma non è la casa del miglior pizzaiolo del mondo. Lo troverete in una strada sonnecchiosa a Ovest di Londra”. Questo riconoscimento è stato accolto con grande entusiasmo da Michele e dal suo team, dimostrando che l’eccellenza italiana può prosperare anche al di fuori dei suoi confini.

L’espansione

Oltre al suo rinomato locale a Chiswick, Michele Pascarella ha recentemente aperto un secondo ristorante a Richmond, sempre nella periferia sud-occidentale di Londra.