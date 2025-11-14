Dramma in Galles

Aveva solo 17 anni, una vita davanti e un cuore coraggioso. Ma per Lainie Williams, giovane studentessa del Galles, la mattina del 13 novembre 2025 è stata l’ultima. Un aggressore armato di coltello è entrato nella sua abitazione a Cefn Fforest, nei pressi di Blackwood, e ha seminato il terrore. Lainie ha provato a difendere la madre, Rhian Stephens, 38 anni, rimanendo tragicamente uccisa.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità e lasciato un’intera famiglia spezzata dal dolore. La ragazza, secondo quanto raccontato dai familiari, ha fatto il possibile per salvare chi amava. E, in un atto estremo di altruismo, ha persino protetto il fratellino di otto anni chiedendogli di nascondersi sotto il letto per evitare di essere colpito.

Il sospetto, un diciottenne conosciuto dalla vittima e residente a soli otto chilometri di distanza, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Al momento si trova in custodia cautelare presso la polizia di Gwent.

L’attacco nella casa di famiglia

Come riportato sul The Sun, tutto è accaduto poco dopo le 7:15 del mattino, quando la polizia è intervenuta in una casa bifamiliare nel quartiere conosciuto localmente come “Bull Ring”. La madre della ragazza, Rhian Stephens, è riuscita a sopravvivere all’aggressione, sebbene gravemente ferita. Il nonno della vittima, Robert Stephens, ha raccontato i drammatici momenti: “L’aggressore si è avventato su Lainie con un coltello e sua madre ha sentito le urla”. Ha aggiunto: “Il fratellino di Lainie, Carter, è uscito dalla sua stanza e Rhian gli ha detto di tornare dentro e nascondersi sotto il letto”. Una scena scioccante, vissuta in pochi istanti, che ha distrutto una famiglia e segnato per sempre la vita di un bambino.

Una ragazza coraggiosa e amata da tutti

I nonni della ragazza hanno sottolineato il coraggio della nipote: Lainie avrebbe tentato di respingere fisicamente l’assalitore per salvare la madre e il fratello. Un gesto eroico che le è costato la vita. La famiglia crede che l’aggressore abbia aspettato l’uscita di Clive Osborne, compagno di Rhian, prima di entrare nell’abitazione, presumibilmente al buio, per colpire. Lainie è stata trovata con più ferite da arma da taglio nella sua camera da letto. Gli operatori del Welsh Ambulance Service e dell’elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. La zona è rimasta transennata per tutta la giornata, presidiata da agenti armati e forze scientifiche in tuta bianca.

“Non ci sono parole. Riposa in pace ragazza bellissima, custodirò per sempre i nostri ricordi d’infanzia”, ha scritto una sua amica su Facebook. Decine di familiari e amici hanno aggiornato i loro profili social per onorare la memoria della giovane. Molti hanno aggiunto un cuore rosa con la scritta “Lainie Williams, per sempre 17 anni” oppure “Giustizia per Lainie”.

Il dolore di una comunità sconvolta

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere, lasciando sotto shock residenti e vicini. Alcuni di loro hanno riferito di essersi svegliati al suono delle sirene, elicotteri e porte sbattute.

Una vicina, Michelle Davies, ha commentato: “È terribile. Quella povera ragazza aveva tutto per vivere e ora non c’è più. Almeno la madre è sopravvissuta, ma non si riprenderà mai da ciò che ha visto”. Un altro residente ha raccontato: “Lainie era la persona più gentile e amichevole. Le ragazze del quartiere sono distrutte”. La madre della ragazza, Rhian, viveva nella casa da almeno cinque anni. È stata descritta come una persona premurosa, ma riservata.

Le indagini e la sicurezza nella zona

Le autorità hanno confermato che non ci sono altri sospetti al momento. Il diciottenne arrestato era noto a Lainie e ora dovrà rispondere delle gravi accuse.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia di Gwent: “Gli agenti, inclusi operatori armati come misura precauzionale, sono intervenuti in un’abitazione a Wheatley Place intorno alle 7:15 di giovedì 13 novembre dopo la segnalazione di due persone gravemente ferite”. La polizia ha assicurato che pattuglierà con maggiore frequenza la zona per rassicurare i cittadini. Inoltre, è stato chiesto a chiunque abbia informazioni utili sull’accaduto di contattare immediatamente le autorità.

Lo sapevi che…?

Il Galles è tra le regioni britanniche con uno dei tassi più bassi di crimini violenti, ma nel 2024 si è registrato un lieve aumento del 3% rispetto all’anno precedente (fonte: Office for National Statistics).