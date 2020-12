È successo a Londra

Nella mattina di Natale una donna è precipitata dal balcone dopo avere scartato i regali.

Il dramma è successo a Londra, raccontato dal figlio Taylor.

Dramma di Natale a Londra, nel Regno Unito. Una madre di due figli è morta dopo essere caduta dal balcone del suo appartamento il 25 dicembre. Ne dà notizia il Mirror.

Sharon Anne Daly-O’Dwyer, di professione barista, 51 anni, era andata nel balcone del suo appartamento, porto al quarto piano, per fumare una sigaretta.

I suoi figli, Taylor e Drew Hally, a un tratto, hanno sentito uno schianto e subito dopo hanno fatto la terribile scoperta. Taylor, 22 anni, ha raccontato: «Sono corso giù per tentare di aiutarla anche se sapevo che l’avrei trovata morta, non respirava e aveva gli occhi aperti. L’ho tenuta la mano quando ho interrotto la RCP (Rianimazione Cardio Polmonare, n.d.r.) e le ho chiuso gli occhi quando ho capito che non c’era più niente da fare. Le ho dato un bacio e le ho detto ‘ti amo’».

Poco prima lo scarto dei regali: «Era davvero felice. Aveva detto che avrebbe prima fumato una sigaretta, poi sarebbe tornata a letto e dopo avrebbe cominciato a preparare da mangiare», ha aggiunto Taylor.

È stata creata un pagina su GoFundMe per permettere ai figli di dare alla madre il funerale che merita, creata dal miglior amico di Taylor, George DiLeo, con l’obiettivo di 4mila sterline, abbondantemente raggiunto, dal momento che ne sono state raccolte 13mila (14mila euro circa).

Un portavoce della polizia ha comunicato: «Le forze dell’ordine sono state chiamate alle 10.09 di venerdì 25 dicembre. Gli agenti, assistendo al London Ambulance Service, hanno trovato una donna di 51 anni con ferite compatibili con una caduta dall’lto. Nonostante i migliori sforzi, è stata dichiarata morta sul posto. Non ci sono sospetti sulle cause».