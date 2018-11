Piogge anche forti e neve sulle Alpi, con il maltempo che domani colpirà il Centronord e domenica il Centrosud, peraltro con clima piuttosto mite. Sono le previsioni per il weekend dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it.

“Domani – sottolineano – la pioggia insisterà soprattutto al Nordest e sulle regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle Isole nel corso della sera; ci saranno piogge a tratti anche intense, soprattutto sulle Alpi Orientali”.

Domenica, invece, “la pioggia raggiungerà anche le regioni meridionali: la giornata sarà quindi piovosa in gran parte del Centro-Sud, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto sul versante tirrenico. Nonostante il maltempo – rilevano i meteorologi – le temperature rimarranno quasi dappertutto leggermente al di sopra della norma perché la perturbazione sarà accompagnata da venti relativamente tiepidi. Nella prima parte prossima settimana, infine, è prevista una nuova perturbazione, che concentrerà i suoi effetti più che altro al Centrosud e sarà accompagnata da tempo variabile e piovoso”.

La conseguenza di questa nuova perturbazione sarà un calo delle temperature per l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa.

Fine settimana, dunque, nel segno del maltempo. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo per una perturbazione in arrivo dall’Europa occidentale che porterà dalla sera di oggi temporali sul Liguria orientale, Veneto, Emilia-Romagna occidentale e Toscana settentrionale. Dal pomeriggio di sabato le precipitazioni riguarderanno anche Lazio, Umbria e Abruzzo occidentale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per oggi allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini marittimi di Levante in Liguria. Domenica, inoltre, dal Nord Africa un nuovo impulso perturbato determinerà condizioni di diffuso e spiccato maltempo su gran parte del Centro-Sud.