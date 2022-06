Il commento del voto delle amministrative

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia – che ha confermato la crescita dei consensi nelle elezioni amministrative – commentando i risultati del voto: “Se chiedo a Berlusconi e Salvini di lasciare il Governo? Io non pongo le questioni così, ho detto quello che volevo dire e gli altri faranno le loro valutazioni, fossi in loro lo farei”.

E ancora: “Non mi permetto di dire agli altri quello che devono fare” ma “oggi mi aspetterei che una politica responsabile dicesse il governo è finito, si va al voto perché questo parlamento che mantiene in piedi il Governo non rappresenta l’Italia. Questo mi aspetterei”. Il riferimento è anche (e soprattutto) al crollo del MoVimento 5 Stelle.

Secondo la Meloni, poi, dal voto delle amministrative ritiene che “in primo luogo arrivi una indicazione chiara dagli elettori di centrodestra: vogliono una coalizione unita, che sia alternativa alla sinistra” e ciò “si configura un ritorno ad un sano bipolarismo dell’alternanza. Perché sia credibile il centrodestra non deve essere ondivago, dev’essere compatto e alternativo”.

La deputata ha poi detto: “Il Partito Democratico è preoccupato dalla crescita di FDI, lo credo… E come sempre quando sono in difficoltà, sbandierano l’impresentabilità come coperta di Linus…”.

La reazione di Matteo Salvini

Matteo Salvini, leader della Lega – che, di certo, ha subito un duro colpo alle amministrative – ha risposto all’appello della Meloni: “Non confondiamo mandato per Belluno o Palermo con i tanti problemi che dobbiamo affrontare. Peseremo quanto la Lega pesa sullo sconto benzina, sulla legge Fornero e sulal difesa dall’attacco speculativo nei confronti dei risparmi italiani evidente. Al governo chiediamo di proteggere i rismparmi degli italiani. Su questo peseremo il governo, non sui risultati di elezioni importanti ma in cui vengono pesati i sindaci”.