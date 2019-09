Possibili rovesci nel messinese

Per domani 26 settembre è previsto il ritorno delle piogge sulla Sicilia. Una piccola perturbazione attraverserà domani le regioni meridionali coinvolgendo, in parte anche l’Isola soprattutto nel corso delle ore serali. Ad essere maggiormente interessata dal maltempo sarà la porzione orientale.

Le temperature saranno in aumento sui versanti ionici e in calo altrove ma le zone più calde rimarranno quelle della Sicilia interna con punte di 31/33°C sulla Piana di Catania. Venti in prevalenza settentrionali, anche moderati. Mari mossi o molto mosso il basso Tirreno.

Tendenza a generale miglioramento nel prossimo weekend per effetto di una parziale rimonta dell’anticiclone. Temperature in moderata diminuzione e nuovamente in linea con le medie climatiche di settembre.