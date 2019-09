le previsioni del tempo

E’ stato il maltempo ad ‘inaugurare’ l’autunno in buona parte dell’Italia ma non in Sicilia, dove oggi le temperature sono state decisamente estive, superando in molte zone i 32 gradi.

Domani prevarrà il sole, mercoledì invece sono previste piogge mentre giovedì e venerdì si instaurerà una parentesi più stabile e soleggiata nel resto del Paese ma con piogge residue sulle regioni meridionali.

Secondo i meteorologi di 3bmeteo.com una temporanea rimonta anticiclonica determina un generale miglioramento del tempo nel Meridione, dove la prima parte della giornata trascorrerà all’insegna di un diffuso soleggiamento. Probabili piogge sul litorale messinese tirrenico.

Da segnalare la persistenza di banchi di nubi basse tra Calabria e Sicilia tirrenica per effetto di umide correnti nordoccidentali e qualche velatura in transito.

Temperature in generale diminuzione. Ventilazione da debole a moderata di Maestrale. Basso Tirreno molto mosso; Canale di Sicilia da mosso a molto mosso.