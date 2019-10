Le previsioni in Sicilia

Giornata, quella di domani, in continuità con quella di oggi quella prevista per domani in Sicilia. La mattina si alternerà tra sole e nuvole.

Condizioni di generale variabilità con locali acquazzoni temporaleschi in sviluppo nel corso del pomeriggio tra Etna, Nebrodi, Ennese, Piana di Catania e Iblei.

Temperature in generale calo su valori più vicini alle medie climatiche di ottobre. Venti da moderati a localmente tesi di Maestrale. Mari: mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, ancora poco mosso lo Ionio.