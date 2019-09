le previsioni del tempo

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi ad Enna ma le condizioni meteo sulla nostra Isola dovrebbero migliorare.

Secondo il Centro Meteo Italiano, venerdì 20 settembre, ci sarà qualche pioggia al mattino sulla costa nord orientale della Sicilia, tempo asciutto sui restanti settori; temporali diffusi nel pomeriggio su gran parte del territorio localmente più intensi sulle aree interne, asciutto sulla costa occidentale. Fenomeni in esaurimento in serata con ritorno del bel tempo in tutte le regioni.

Probabili acquazzoni nelle regioni del Sud, ed in Sicilia, ma bel tempo nelle regioni settentrionali con qualche nube in transito.

Ultime note d’instabilità dunque in Sicilia con locali piogge o acquazzoni.