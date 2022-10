Il monitoraggio settimanale

Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid sale al 1,8% secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 ottobre, rispetto al 1,4% del 29 settembre. Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 8,2%% del 6 ottobre rispetto al 6,0% del 22 settembre. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento della situazione in Italia.

Occupazione reparti oltre soglia allerta in 4 Regioni

Questa settimana, in 4 Regioni (rispetto alle 3 della scorsa settimana) l’occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti Covid supera la soglia di allerta fissata al 15%: Provincia autonoma di Bolzano (24,6%), Umbria (21,6%), Friuli Venezia Giulia (16,9%), Valle d’Aosta (16,4%) rispetto a una media nazione all’8,2%. Per l’occupazione delle terapie intensive (dato nazionale 1,8%), invece, nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia di allerta fissata al 10%. Lo evidenzia la tabella sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, che l’ANSA ha potuto visionare.

Nuovo balzo Rt e incidenza

Nuovo balzo d’incidenza e Rt: l’incidenza settimanale a livello nazionale sale infatti a 441 ogni 100.000 abitanti (30/09/2022 -06/10/2022) contro 325 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana (23/09/2022 -29/09/2022). Netto aumento anche dell’indice di trasmissibilità Rt: nel periodo 14 settembre-27 settembre, l’Rt è stato pari a 1,18 (range 0,98-1,52), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 1) e superiore al valore della soglia epidemica. Anche l’Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento, pari a 1,28. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

Il bollettino di ieri in Sicilia

Sono 1.270 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.161 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1,.430. Il tasso di positività è al 11,3%, in diminuzione rispetto al 12,4% di ieri. La Sicilia è all’undicesimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 10.890, in diminuzione di 15.071 casi. I nuovi guariti sono 16.341, nessuna vittima, con il numero totale dei decessi che rimane a 12.204.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 208, due in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 13, uno in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 315 casi, Catania 270, Messina 192, Siracusa 162, Trapani 131, Ragusa 78, Caltanissetta 35, Agrigento 56, Enna 31.