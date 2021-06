La ragazza era ricoverata a Genova

È morta in ospedale la ragazza genovese di 18 anni, Camilla Canepa, ricoverata per una trombosi del seno cavernoso.

Lo ha confermato l’ospedale Policlinico San Martino di Genova, dove la giovane era ricoverata nel reparto di Rianimazione. «La Direzione e tutto il personale del Policlinico si stringono attorno ai familiari, che abbiamo potuto apprezzare in questi tristi giorni per l’umanità e la disponibilità palesate nei confronti dei nostri professionisti», ha dichiarato la direzione sanitaria del nosocomio. La giovane lo scorso 25 maggio aveva ricevuto una dose di Astrazeneca in un open day vaccinale per gli over 18.

I genitori della 18enne hanno autorizzato l’espianto degli organi della ragazza. Secondo quanto si apprende, sono cinque le persone che beneficeranno degli organi di Camilla.

Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, su Facebook ha scritto che «purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere. L’Amministrazione Comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla. Abbiamo deciso di annullare tutti gli appuntamenti del Festival Andersen previsti per oggi. Riposa in pace Camilla».