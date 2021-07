Per Bassetti "è una ottima notizia"

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età.

Matteo Salvini, leader della Lega, dopo un incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, ai cronisti ha detto: «Ci sono comunità scientifiche in mezza Europa che dicono il contrario, in altri Paesi i bimbi che vengono vaccinati hanno altre gravi malattie».

Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, all’Adnkronos Salute, ha commentato: «Sarà un bene avare un vaccino anti-Covid a disposizione per tutte le fasce d’età: da 0 a 100 anni. Quindi anche per i bambini. Poi sull’opportunità di usarlo si valuterà. Ma ci sono, purtroppo, alcune categorie di bambini immunodepressi, malati oncologici o chi ha il sistema immunitario che non funziona bene, se questi piccoli dovessero prendere il Covid potrebbe essere un problema e avere un vaccino a disposizione può invece aiutarli. Bene vengano quindi gli studi che sono in corso e anche la sollecitazione dell’Fda alle aziende per ampliare gli studi così da garantire una maggiore sicurezza».

Sul via libera dell’AIFA al vaccino al Moderna per 12-17enni, Bassetti ha aggiunto: «È una ottima notizia e un’opportunità in più. Il vaccino per la fascia 10-12 anni può mettere in sicurezza le scuole medie».