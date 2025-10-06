Le previsioni de IlMeteo.it

Dopo giorni di vento forte e instabilità, l’Italia ritrova il sole grazie all’espansione dell’anticiclone. Nei prossimi giorni ci aspetta una vera e propria ottobrata, con cielo sereno, temperature in aumento e un clima gradevole tipico dell’autunno mediterraneo.

Un inizio di ottobre turbolento, ma il peggio è passato

Domenica 5 ottobre il nostro Paese è stato attraversato da una perturbazione nordatlantica, che ha portato venti forti e instabilità meteorologica. Le raffiche hanno soffiato da nord, interessando in particolare il versante adriatico e il Sud, con fenomeni rapidi ma intensi. Ma, come spesso accade in autunno, il tempo cambia rapidamente. Ed è proprio quello che sta succedendo ora: la pressione atmosferica è in netto aumento, segno che l’instabilità sta lasciando spazio a una fase di maggiore stabilità.

Arriva l’ottobrata: che cos’è e cosa comporta

Il termine “ottobrata” indica un periodo di tempo mite e soleggiato che si verifica tipicamente nel mese di ottobre, spesso dopo un’ondata di maltempo. È un fenomeno ben noto in Italia, favorito dall’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, che si spinge verso il Mediterraneo garantendo giornate serene e piacevoli. Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, conferma:

“Nei prossimi giorni arriverà la tipica ottobrata, ovvero un periodo più stabile e anche più mite dovuto all’espansione dell’anticiclone. I prossimi giorni quindi trascorreranno all’insegna di un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte delle regioni”.

Il tempo nei prossimi giorni: sole e temperature in salita

L’anticiclone porterà condizioni stabili quasi ovunque, ma con qualche eccezione. In particolare, il versante adriatico meridionale e alcune aree del Sud risentiranno ancora della coda della perturbazione appena passata. Ci saranno ancora venti da nord, a tratti intensi, e brevi piogge soprattutto in Puglia, Abruzzo e Molise.

Nel resto d’Italia, invece, sarà il sole a dominare la scena, con temperature che saliranno gradualmente. Sanò spiega:

“I valori termici massimi a partire da martedì 7 saliranno fino a superare i 20-22°C su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia. Successivamente si potranno toccare addirittura i 24-25°C a Firenze e a Roma”.

Un clima quindi quasi primaverile, che renderà le giornate piacevoli anche all’aria aperta.

Previsioni giorno per giorno: ecco cosa aspettarsi

Vediamo nel dettaglio l’evoluzione del tempo tra lunedì 6 e mercoledì 8 ottobre, secondo IlMeteo.it.

Lunedì 6 ottobre

Nord: tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Centro: bel tempo quasi ovunque, ma ancora piogge tra Abruzzo e Molise, con venti sostenuti.

Sud: situazione simile, con instabilità in Puglia, mentre altrove sarà più soleggiato ma molto ventoso.

Martedì 7 ottobre

Nord: sole e clima più mite durante il giorno.

Centro: prevalenza di sole e aumento delle temperature lungo il versante tirrenico.

Sud: piogge veloci in Puglia, isolate altrove. Persistono i venti da nord.

Mercoledì 8 ottobre

Nord: continua il bel tempo, con clima mite.

Centro: soleggiato e gradevolmente caldo, soprattutto nelle zone interne e tirreniche.

Sud: giornata stabile con tempo asciutto e temperature in aumento.

Unica eccezione: piogge in Sardegna

Non tutto il Paese godrà della stessa stabilità. La Sardegna, infatti, sarà lambita da una nuova perturbazione tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con piogge e nuvolosità più estese rispetto al resto della Penisola.

Sanò chiarisce:

“Questa situazione di calma atmosferica verrà solamente disturbata in Sardegna quando arriveranno delle piogge giovedì e venerdì”.

Nel resto d’Italia, però, l’anticiclone continuerà a proteggere le regioni, regalando giornate ideali per attività all’aperto, gite fuori porta o semplicemente per godersi il sole autunnale.

Fino a quando durerà?

Secondo le proiezioni di IlMeteo.it, l’alta pressione dovrebbe garantire stabilità almeno fino al weekend dell’11-12 ottobre. Dopo questa data, il tempo potrebbe peggiorare con l’arrivo di nuove perturbazioni.

Lo stesso Sanò conclude:

“L’anticiclone dovrebbe riuscire a proteggere l’Italia fino al weekend dell’11-12 ottobre, dopo di che il tempo potrebbe subire un nuovo e importante peggioramento”.

Cosa aspettarsi e come prepararsi

Per chi ha in programma attività all’aperto o piccoli viaggi, questa settimana rappresenta un’opportunità ideale. Il ritorno del sole e le temperature miti sono perfette per godersi la bellezza dell’autunno italiano.

Ecco qualche consiglio utile:

Approfittare delle ore centrali della giornata per passeggiate o sport all’aperto.

Vestirsi a strati: al mattino fa ancora fresco, ma le temperature salgono velocemente

In Sardegna, tenere d’occhio le previsioni per giovedì e venerdì.

