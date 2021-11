L'annuncio di Pfizer

Pfizer ha annunciato i risultati preliminari positivi di una pillola anti Covid-19.

Il nome del farmaco è Paxlovid.

Riduce il rischio di morte e ospedalizzazione dell’89%.

Una pillola sperimentale per il trattamento del Covid-19, sviluppata dalla società statunitense Pfizer, riduce il rischio di ospedalizzazione o morte dell’89% negli adulti vulnerabili. Lo suggeriscono i risultati degli studi clinici. Il farmaco di nome Paxlovid è destinato all’uso subito dopo il manifestarsi dei sintomi nelle persone ad alto rischio di malattia grave. Pfizer ha spiegato di avere interrotto i test in anticipo perché i risultati iniziali sono stati subito positivi.

Il farmaco, noto come inibitore della proteasi, è progettato per bloccare un enzima di cui il coronavirus ha bisogno per moltiplicarsi. Se assunto insieme a una dose bassa di un’altra pillola antivirale chiamata Ritonavir, resta nel corpo più a lungo. Tre pillole vanno assunte due volte al giorno per cinque giorni.

Pfizer ha affermato che prevede di presentare i risultati della sperimentazione provvisoria per la sua pillola al regolatore statunitense dei medicinali, la FDA, così da avviare l’uso di emergenza. Il presidente e amministratore delegato della società, Albert Bourla, ha affermato che la pillola ha “il potenziale per salvare la vita dei pazienti, ridurre la gravità delle infezioni da Covid-19 ed eliminare fino a nove ricoveri su dieci”.

I RISULTATI DELLO STUDIO

Nel dettaglio, i dati provvisori degli studi sul trattamento in 1.219 pazienti ad alto rischio, recentemente infettati dal Covid-19, hanno rilevato che lo 0,8% di quelli a cui è stato somministrato il Paxlovid è stato ricoverato in ospedale rispetto al 7% dei pazienti a cui è stato somministrato un placebo o una pillola fittizia. I coinvolti nello studio sono stati curati entro tre giorni dall’inizio dei sintomi del Covid. Inoltre, 7 pazienti a cui è stato somministrato il placebo sono morti rispetto a nessuno nel gruppo a cui è stata somministrata la pillola.

Se trattato entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi, l’1% che ha ricevuto il Paxlovid è finito in ospedale e nessuno è morto. Questo rispetto al 6,7% del gruppo placebo che è stato ricoverato in ospedale e di cui 10 sono morti.

I pazienti dello studio, che non è stato ancora pubblicato o verificato, erano anziani o avevano una condizione di salute di base che li esponeva a un rischio maggiore di malattie gravi da Covid-19. Avevano tutti sintomi di coronavirus da lievi a moderati.