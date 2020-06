Le parole della ministra sui social media

L’Italia è stato il primo Paese a chiudere le scuole in Europa per l’emergenza coronavirus e sarà l’ultimo a riaprirle, a settembre.

A prescindere, poi, dalle misure inserite nel Decreto Scuola, approvato dopo una seduta ‘fiume’ alla Camera il 6 giugno scorso, a tenere banco è anche la presenza o meno del plexiglass nelle scuole come strumento per evitare la diffusione del Sars-CoV-2.

Ebbene, su Twitter è arrivata la precisazione della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, rispondendo in maniera stizzita a un tweet del leader della Lega Matteo Salvini.

«Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive ‘plexiglass’. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza».

Salvini, invece, aveva scritto, sempre sul social media: «Le follie del governo sul decreto Scuola: lo sfogo di una mamma, e come lei tante fa

miglie in tutta Italia che chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare agli studenti. #AzzolinaBocciata».

Passando a Facebook, la ministra ha pubblicato un lungo post, in occasione della fine dell’anno scolastico: «Siamo partiti da zero. Abbiamo costruito un modello che ha permesso di salvare l’anno scolastico. E la scuola si è riscoperta un po’ più digitale. Sono anche convinta che nel tempo sapremo guardare a questo periodo con maggior distacco, e quindi anche con maggior equilibrio. La Dad (didattica a distanza, n.d.r.) ci ha aiutato, ma a settembre torneremo alle lezioni in presenza. Siamo al lavoro per questo. Non esistono soluzioni miracolose, ma di buon senso sì. E abbiamo strumenti e risorse per realizzarle».

E sulle barriere di plexiglass: «Nessuno del Comitato tecnico-scientifico, e tanto meno qui al Ministero, ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera quanto meno superficiale. Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro a strutture simili a gabbie. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere. Semmai sono due anni che parlo del problema delle classi pollaio. E oggi finalmente tutti si accorgono del numero di alunni nelle classi delle scuole italiane».

Infine, Azzolina ha scritto: «Siamo al lavoro, giorno e notte, per riportare gli studenti a scuola con le giuste misure di sicurezza. Senza eccessi, senza forzature. Vogliamo tornare alla normalità e lo faremo trovando il giusto bilanciamento tra due diritti sacrosanti, quello all’istruzione e quello alla salute».