Oggi, 31 marzo 2026, è l’ultimo giorno utile per sottoscrivere la polizza obbligatoria contro le calamità naturali per migliaia di imprese italiane. La scadenza riguarda in particolare attività del turismo, ristorazione, pesca e acquacoltura, che devono adeguarsi entro la giornata per non perdere accesso a contributi pubblici e coperture economiche in caso di disastri.
L’obbligo nasce con la Legge di Bilancio 2024 e si inserisce in un sistema più ampio di gestione del rischio climatico, sempre più centrale per il tessuto produttivo italiano.
Chi deve adeguarsi oggi: tutte le attività coinvolte
La scadenza del 31 marzo non è generalizzata, ma riguarda categorie precise.
Sono coinvolte:
- ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie e pasticcerie;
- alberghi, B&B, campeggi, villaggi turistici, agriturismi;
- stabilimenti balneari e locali notturni;
- imprese della pesca e acquacoltura.
Si tratta soprattutto di micro e piccole imprese, cioè:
- meno di 10 dipendenti e fatturato fino a 2 milioni;
- oppure meno di 50 addetti e ricavi fino a 10 milioni.
Le aziende più grandi erano già obbligate nei mesi precedenti e oggi risultano già fuori termine se non adeguate.
Cosa copre la polizza e cosa resta escluso
L’assicurazione riguarda eventi naturali gravi:
- terremoti;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni ed esondazioni.
Non rientrano automaticamente:
- grandine;
- trombe d’aria;
- bombe d’acqua.
Per questi fenomeni servono coperture aggiuntive.
Attenzione anche alle esclusioni tecniche:
- frane lente non sono coperte;
- mareggiate, valanghe e slavine escluse;
- immobili abusivi non assicurabili.
Quanto costa davvero assicurarsi
I costi variano, ma restano accessibili rispetto ai rischi.
Secondo simulazioni di Facile.it con Italfinance e Finital:
Ristorante tipo
- Milano: da 272 euro annui;
- Palermo: 628 euro;
Roma: 776 euro.
Hotel
- Milano: da 556 euro;
- Roma: 835 euro;
- Palermo: 2.111 euro.
Le differenze dipendono da fattori concreti:
- rischio territoriale;
- valore degli immobili;
- tipologia di attività;
- caratteristiche costruttive;
- posizione dei locali
Cosa succede se non ti assicuri
Non sono previste multe dirette. Ma le conseguenze sono pesanti.
Chi non si adegua:
- perde accesso a contributi e incentivi pubblici;
- non può ottenere sostegni in caso di calamità;
- deve coprire i danni con risorse proprie.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già chiarito che molte agevolazioni saranno precluse alle aziende non assicurate.
Impatto su credito e responsabilità aziendale
Nel 2026 la polizza è diventata anche un parametro finanziario.
Banche e intermediari:
- valutano la presenza della copertura;
- la considerano nei finanziamenti.
Inoltre, l’assenza della polizza può avere implicazioni gestionali:
- possibile responsabilità degli amministratori;
- mancato rispetto dei doveri organizzativi.
Il vantaggio concreto per chi è assicurato
La polizza non è solo un obbligo.
Con la Legge 40/2025, le imprese assicurate possono ottenere:
- anticipo fino al 30% del danno stimato;
- pagamento basato su perizia tecnica;
- liquidità immediata senza attendere la chiusura pratica.
Questo cambia radicalmente la gestione delle emergenze.
Commenta con Facebook