Chi deve adeguarsi: tutte le attività coinvolte

Oggi, 31 marzo 2026, è l’ultimo giorno utile per sottoscrivere la polizza obbligatoria contro le calamità naturali per migliaia di imprese italiane. La scadenza riguarda in particolare attività del turismo, ristorazione, pesca e acquacoltura, che devono adeguarsi entro la giornata per non perdere accesso a contributi pubblici e coperture economiche in caso di disastri.

L’obbligo nasce con la Legge di Bilancio 2024 e si inserisce in un sistema più ampio di gestione del rischio climatico, sempre più centrale per il tessuto produttivo italiano.

Chi deve adeguarsi oggi: tutte le attività coinvolte

La scadenza del 31 marzo non è generalizzata, ma riguarda categorie precise.

Sono coinvolte:

ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie e pasticcerie;

alberghi, B&B, campeggi, villaggi turistici, agriturismi;

stabilimenti balneari e locali notturni;

imprese della pesca e acquacoltura.

Si tratta soprattutto di micro e piccole imprese, cioè:

meno di 10 dipendenti e fatturato fino a 2 milioni;

oppure meno di 50 addetti e ricavi fino a 10 milioni.

Le aziende più grandi erano già obbligate nei mesi precedenti e oggi risultano già fuori termine se non adeguate.

Cosa copre la polizza e cosa resta escluso

L’assicurazione riguarda eventi naturali gravi:

terremoti;

alluvioni;

frane;

inondazioni ed esondazioni.

Non rientrano automaticamente:

grandine;

trombe d’aria;

bombe d’acqua.

Per questi fenomeni servono coperture aggiuntive.

Attenzione anche alle esclusioni tecniche:

frane lente non sono coperte;

mareggiate, valanghe e slavine escluse;

immobili abusivi non assicurabili.

Quanto costa davvero assicurarsi

I costi variano, ma restano accessibili rispetto ai rischi.

Secondo simulazioni di Facile.it con Italfinance e Finital:

Ristorante tipo

Milano: da 272 euro annui;

Palermo: 628 euro;

Roma: 776 euro.

Hotel

Milano: da 556 euro;

Roma: 835 euro;

Palermo: 2.111 euro.

Le differenze dipendono da fattori concreti:

rischio territoriale;

valore degli immobili;

tipologia di attività;

caratteristiche costruttive;

posizione dei locali

Cosa succede se non ti assicuri

Non sono previste multe dirette. Ma le conseguenze sono pesanti.

Chi non si adegua:

perde accesso a contributi e incentivi pubblici;

non può ottenere sostegni in caso di calamità;

deve coprire i danni con risorse proprie.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già chiarito che molte agevolazioni saranno precluse alle aziende non assicurate.

Impatto su credito e responsabilità aziendale

Nel 2026 la polizza è diventata anche un parametro finanziario.

Banche e intermediari:

valutano la presenza della copertura;

la considerano nei finanziamenti.

Inoltre, l’assenza della polizza può avere implicazioni gestionali:

possibile responsabilità degli amministratori;

mancato rispetto dei doveri organizzativi.

Il vantaggio concreto per chi è assicurato

La polizza non è solo un obbligo.

Con la Legge 40/2025, le imprese assicurate possono ottenere:

anticipo fino al 30% del danno stimato;

pagamento basato su perizia tecnica;

liquidità immediata senza attendere la chiusura pratica.

Questo cambia radicalmente la gestione delle emergenze.