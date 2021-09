La vicenda di una professoressa di Pordenone

Francesca Del Santo, professoressa di 46 anni, docente di biologia all’IPSIA Della Valentina di Sacile, in provincia di Pordenone, ha deciso di licenziarsi dopo 17 anni. Il motivo? È una No Vax convinta e ha preferito non lavorare più che rispettare l’obbligo del green pass per potere continuare a insegnare.

Al Messaggero Veneto la professoressa ha spiegato che “il vaccino non può essere imposto“, rimarcando che “non navigo nell’oro e non ho rendite: Mi mancheranno molto gli studenti ma la priorità è quella di una scelta etica. Credo fermamente che debba essere garantita la libertà di opinione e scelta”.

E ancora: “Non sopporto i ricatti sulla salute. Mi appello ai diritti della Costituzione e alla salute. Credo fermamente che debba essere garantita la libertà di opinione e scelta”.

La 46enne, inoltre, ha anche condiviso sui social media una sua canzone dal titolo “Come un virus”, per invocare la libertà di scelta.

L’insegnante, che ha già partecipato a una protesta organizzata alla stazione ferroviaria di Pordenone, è tra i promotori di un’altra manifestazione contro il green che si svolgerà sabato prossimo, sempre in Friuli Venezia Giulia.