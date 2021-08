Le parole del docente di Igiene all'Università Statale di Milano

«Una variante peggiore della Delta è possibile. Questo virus ci ha fatto vedere che ha una capacità più veloce di altri di trovare varianti per cui benvenga questo input a stare attenti all’insorgenza di altre varianti».

Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, all’Adnkronos Salute: «Varianti peggiori significa varianti in grado di eluderei i vaccini. Abbiamo già la Epsilon che però non sembra essere una variante molto contagiosa però è già peggio di Delta».

Pregliasco ha anche commentato la novità inserita nel decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede la riduzione del periodo di isolamento da 10 a 7 giorni per i vaccinati: «Corretta la quarantena più breve per i vaccinati. Di soli 7 giorni però ci vuole perché purtroppo in questo momento non abbiamo ancora la completa contezza dell’efficacia del vaccino sulla variante Delta, e quindi a mio avviso è necessaria la quarantena».

Pregliasco ha pure detto: «Giusto l’obbligo di Green pass per il personale scolastico, perché ha due elementi che li fanno somigliare ai medici: un rischio personale supplementare rispetto alla popolazione generale (soprattutto i docenti delle scuole primarie che hanno a che fare con i più piccoli che ancora non possono essere vaccinati), e poi la garanzia della continuità di servizio. Questo è il punto che secondo me rende necessaria questa scelta di Green pass obbligatorio nei contesti pubblici».

«Credo – ha aggiunto – che sia un elemento importante per aumentare la quota di vaccinati, che è la cosa che ci interessa in questo momento».

Infine, «bene il Green pass» per i trasporti a lunga percorrenza extra regionali, «è un elemento che a questo punto è proprio necessario».