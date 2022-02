i requisiti

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni specificate, dal 26 febbraio 2022 e fino al 28 marzo 2022.

Tanti i posti riservati

Nuovo Concorso Vigili del Fuoco presente sul sito ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, è stato pubblicato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, destinata alla copertura di un totale complessivo di 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco, di cui il 45% dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata delle forze armate e il 35% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

I requisiti richiesti per partecipare

Per fare domanda serve età non superiore agli anni 26. Il limite di età è fissato in trentasette anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi, in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando. Serve poi il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Come partecipare al bando

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, dal 26 febbraio 2022 e fino al 28 marzo 2022. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID).

Le fasi del concorso

La prima fase di selezione concorsuale prevede l’espletamento di una prova preselettiva. Le successive prove d’esame sono costituite da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, la cui tipologia e modalità di svolgimento sono indicate nell’Allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli.