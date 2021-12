Le parole di Sarah Gilbert alla BBC

Sarah Gilbert, la professoressa che ha scoperto il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca, ha affermato che non solo questa pandemia non è ancora finita (e questo, purtroppo, lo sappiamo) ma che la prossima potrebbe essere ancora più letale.

Sarah Gilbert, in un discorso trasmesso dalla BBC, ha avvertito che “non sarà l’ultima volta che un virus minaccia le nostre vite e il nostro mondo”. La verità – ha detto l’esperta – “è che la prossima potrebbe essere peggiore”, cioè “più contagiosa o più letale o entrambi“.

La conseguenza? “Non possiamo permettere una situazione in cui abbiamo passato tutto quello che abbiamo passato e poi scoprire che le enormi perdite economiche che abbiamo subito significano che non ci sono ancora fondi per la preparazione alla pandemia”, ha aggiunto Gilbert. “I progressi che abbiamo fatto e le conoscenze che abbiamo acquisito non devono andare perdute”.

Gilbert ha, pertanto, chiesto ai governi di raddoppiare il loro impegno nella ricerca scientifica e nella preparazione alle pandemie, anche dopo che la minaccia del Covid-19 sarà diminuita.

Chi è Sara Gilbert

Sarah Catherine Gilbert è nata nel 1962 a Kettering, in Inghilterra: è una biologa, imprenditrice e accademica, professoressa di vaccinologia all’Università di Oxford e co-fondatrice di Vaccitech.

Specializzata nello sviluppo di vaccini contro l’influenza e altri agenti patogeni virali, la Gilbert ha guidato lo sviluppo e il test di un vaccino antinfluenzale universale, che è stato sottoposto a studi clinici nel 2011.

Il giorno di Capodanno del 2020, la dottoressa Gilbert lesse su ProMED-mail il caso di quattro persone che a Wuhan, in Cina, erano state colpite da una strana polmonite di causa sconosciuta, che poi sarà chiamata COVID-19, e decise, quindi, di mettersi all’opera, con il suo team di ricerca presso la Vaccitech, azienda da lei co-fondata nel 2016, per ideare e realizzare un vaccino contro la malattia. Il 30 dicembre 2020, l’utilizzo di tale vaccino, sviluppato assieme all’Oxford Vaccine Group e diventato noto come ‘vaccino anti COVID-19 AstraZeneca’, è stato approvato nel Regno Unito e, da lì in poi, in diversi altri Paesi.