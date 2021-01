Lo scorso 13 gennaio su Twitter, l’epidemiologo inglese Tim Spector, del King’s College di Londra, ha parlato di lingua Covid.

Spector fa parte del team di un’applicazione con cui vengono segnalati i sintomi del Covid-19 e quasi 4 milioni di persone hanno contribuito a questo progetto. I dati, tra l’altro, vengono utilizzati dagli scienziati per seguire l’evoluzione dell’epidemia nel Regno Unito e anche per avere la gamma più completa possibile dei sintomi associati all’infezione.

Ora, come riportato su Futura-Sciences.com, Tim Spector ha indicato che un paziente Covid su cinque presenta dei sintomi insoliti. Il suo tweet è accompagnato dalla foto di una lingua con macchie bianche.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

