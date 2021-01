Le parole del senatore siciliano di Italia Viva

Davide Faraone : «Se Conte scioglie alcuni nodi, Italia Vive c’è».

Il senatore di Italia Viva: «Non in atto uno scontro personale con Conte».

Davide Faraone, senatore di Italia Viva, ai microfoni di Fanpage.it ha affermato: «Noi abbiamo chiesto al presidente del Consiglio finalmente di occuparsi di sciogliere alcuni nodi che sono irrisolti all’interno della maggioranza di Governo. Se il presidente del consiglio pratica questa strada noi ci siamo, se invece si vogliono evitare questi problemi, per tenere insieme una maggioranza raccogliticcia che non risolve i problemi del Paese, pazienza…».

Il politico siciliano ha poi aggiunto: «Non creeremo mai le condizioni perché Salvini torni al Governo, le formule le vedremo». E ancora: «Il mio gruppo è compattissimo, mi fido di uno ad uno dei senatori con cui ho condiviso questo percorso così duro. Lasciamo perdere i giornali, i nostri diciotto saranno diciotto combattenti anche martedì prossimo».

Sempre Faraone ma al TG2 ha detto: «Se qualcuno pensa che sia in atto uno scontro personale tra noi e Conte non ha capito nulla di quello che sta accadendo. Italia Viva chiede più risorse per la sanitù, più risorse per le imprese che non ce la fanno e più certezze per i lavoratori che rischiano di perdere il posto, altroché scontro personale. Daremo una mano al Presidente Mattarella per risolvere questa crisi».

E Teresa Bellanova, ex ministro e senatrice di Italia Viva, a Tagadà su La7 ha detto: «Se si ha voglia di ripartire, si può ripartire da dove si è interrotto questo governo, riprendendo il filo del programma e rilanciandolo». Per Bellanova, «il Paese ha bisogno di concretezza, non si può continuare a governare con i Dpcm ma serve una strategia per il futuro».