Effetto collaterale inatteso (ma non troppo)

Le donne che hanno ricevuto il vaccino di Pfizer stanno segnalando un effetto collaterale inaspettato. Sostengono che i loro seni siano diventati più grandi dopo la somministrazione del serio. Lo scrive Nzherald.co.nz.

Ora, gli effetti collaterali comuni dei vaccini anti Covid-19 comprendono dolore nel sito di iniezione, mal di testa, affaticamento o sensazione di sintomi simil-influenzali. Molte donne hanno notato, però, che i loro seni e i linfondo si si sono gonfiati dopo avere ricevuto le dosi.

Secondo il Dipartimento della Salute australiano, i linfonodi infiammati sono un effetto collaterale meno comune delle vaccinazioni. Negli Stati Uniti d’America, dove il lancio della vaccinazione è più avanti dell’Australia, i medici hanno segnalato un aumento dell’afflusso di donne appena vaccinate che effettuano appuntamenti per la mammografia.

La dottoressa Laura Esserman, direttrice del Breast Care Center dell’Università della California di San Francisco, ha affermato che le donne stanno confondendo i linfonodi ingrossati dopo il vaccino per i segni del cancro: «Sono sicura che centinaia di migliaia di donne saranno sicuramente colpite da questo effetto», ha detto la dottoressa a ABC7 Chicago.

Uno studio pubblicato dalla Radiological Society of North America ha recentemente concluso che la linfoadenopatia indotta dal vaccino è un importante effetto collaterale di cui i medici, i pazienti e i ricercatori sul cancro devono essere consapevoli in quanto potrebbe portare a una falsa diagnosi di tumore.

Sebbene non sia chiaro quanto tempo impiegherà il gonfiore in alcuni linfonodi femminili a diminuire, è importante notare che si tratta di un effetto temporaneo.

In Australia, a tal proposito, alle donne di età superiore ai 50 anni che richiedono mammografie regolari è stato consigliato di sottoporsi prima a una mammografia o di ritardarla fino a sei settimane dopo la vaccinazione, per evitare qualsiasi confusione.

Cosa causa il gonfiore?

Quando si ricevono vaccini nella parte superiore del braccio, è normale che i linfonodi sotto l’ascella su quel lato del corpo si attivino e si gonfino. È il corpo che prepara una risposta immunitaria protettiva.

Secondo il Royal Australian and New Zealand College of Radiologists, questo tipo di gonfiore non è stato segnalato con il vaccino di AstraZeneca.

Negli Stati Uniti è stato registrato il gonfiore con il vaccino di Moderna.