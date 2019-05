Il meteo

Pressione in deciso aumento sulle nostre regioni meridionali, con tempo soleggiato sulla Sicilia. Queste le previsioni per domani in Sicilia.

Le temperature in lieve calo nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi.Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.